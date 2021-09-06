Стали известны имена всех участников 11-го сезона популярного шоу "МастерШеф", среди них пользователи сети заметили известного хореографа

Как передает Politeka.net, недавно стартовал новый 11-ый сезон популярного шоу "МастерШеф". Как сообщил главный судья проекта Эктор Хименес-Браво в сезоне будут уникальные участники и для них будут представлены новые конкурсы. Сейчас в сети идет активное обсуждение сезона.

На этот раз на странице шоу "МастерШеф" в Инстаграме опубликовали новый пост. На фото - все участники проекта. Среди них оказался популярный хореограф и певец Амадор Лопес.

Также, на аккаунте рассказали об одном из новых заданий на проекте.

"Во втором задании любители разделились на 4 команды. На поверхностях перед каждой из них стоят одинаковые наборы из 10 блюд, спрятанных под барашками. Участники будут поднимать по одному баранца и всей командой должны разгадать блюдо и воспроизвести ее с использованием большинства ингредиентов", - пишут на странице.

Поклонники шоу оставили под публикацией множество комментариев с тем, за кого будут голосовать в новом сезоне: "Амадор тут что забыл?", "Пока не определились!Но симпатия ко многим!!Посмотрим дальше!", "Амадор и Виталина", "Сезон обещает быть интересным, неужели", "Амадор уже не знает куда б ему податься".

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