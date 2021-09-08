Телезвезда Ольга Мартыновская удивила украинцев рассказом о популярном блюде

Как сообщает Politeka.net, известная судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, которая работает вместе с Эктором Хименесом-Браво, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка вместе с дочкой отправилась на отдых в Грецию, откуда уже показала кадры в купальнике.

Также в своих сторис Ольга устроила опрос – она показала на фото фрагмент блюда и спросила у фолловеров, что это такое. Однако не все ответы понравились звезде. Дело в том, что многие ответили, что на снимке Жюльен, а вот Ольга заявила, что такого блюда не существует.

"Блюда Жюльен, как бы это красиво не звучало, как бы вам не нравились грибы, курица и сливки, запеченные вместе, не существует. Нет такого блюда Жульен, тем более во французской кухне. Это выдумка", - рассказала Мартыновская.

Напомним, Судья "Мастер Шеф" Мартыновская в белом платье поделилась своим огромным счастьем: "Мои поздравления".

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