Судья проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская в свой день рождения поделилась яркими фото

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в свой день рождения красотка поделилась в сети очаровательными кадрами и рассказала о своём счастье.

На новых фотографиях Ольга позирует на красивой набережной, она вертится перед камерой с бокалом в руках. Красотка запечатлена в стильном белоснежном платье, с коричневым поясом, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру и оголило изящные плечи. Волосы девушки небрежно уложены и чуть растрепаны ветром, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фотографиям и видео Мартыновская рассказала о своем счастье: "Je suis… Я есть и у меня есть все! Если бы можно было жить еще раз, я бы хотела именно так! Я точно проживаю свою лучшую жизнь! Счастлива! Спасибо каждому, кто был, есть и еще будет! Спасибо, что умею любить! С любовью благодарю каждого за участие в моем la la la life".

Поклонники тут же принялись комментировать и поздравлять Ольгу в комментариях: "Мои поздравления", "С Днем рождения!", "Всегда восхитительная", "С днём рождения! Яркой жизни!", "Красотка, с Днём Рождения", "Поздравляю!", "Красотка", "Нежная и милая, с Днем рождения!".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" позвал Мартыновскую в свой загородный дом, неожиданное видео: "Это мой секретик...".

Как сообщала Politeka, Судья "Мастер Шеф" Мартыновская в трусах и корсете показала, что может не только готовить: "Кровь с молоком".

Также Politeka писала, что Судей "Мастер Шеф" Ярославского и Мартыновскую заподозрили в романе, в сети ахнули: "Скоро и свадьбу сыграете!".