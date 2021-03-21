Украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская побаловала публику пикантными кадрами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала очень откровенное фото, взбудоражив своих поклонников. Красотка надела бежевый корсет бельевого типа и черные мини-шорты, которые больше походили на трусы. Она села на кресло и выгнулась таким образом, чтобы продемонстрировать свой животик.

«Good morning. Даже не могу поверить, что уже через сутки я буду лететь в Грузию. Немного волнуюсь, на самом деле, из-за этих карантинных мер, которые рухнули на нас как снег на голову, но верю, что все будет хорошо. Грузия, кстати, будет встречать нас дождями, возможно, все негативное уже забрала на себя погода. Готовлю для вас небольшой сюрприз и хочу спросить: Что бы вы хотели увидеть из моей поездки?», - подписала фото Мартыновская.

В комментариях эффектной звезде «Мастер Шеф» оставили массу приятных отзывов.

«У вас фигура-мечта. Супер», «Какое пикантное фото», «Разве я смогу сегодня спокойно смотреть мастер шеф?!», «Красотка», «Кровь с молоком», «Шикарная, что здесь скажешь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ярославский и Мартыновская из «Мастер Шеф» пошалили на кухне, закончилось танцами на столе: «Сладкая парочка».

Как сообщала Politeka, судей «Мастер Шеф» Ярославского и Мартыновскую заподозрили в романе, в сети ахнули: «Скоро и свадьбу сыграете!».

Также Politeka писала, что судья «Мастер Шеф» Мартыновская козырнула упругими «булочками» в спортзале: «Все ради красивой старости…».