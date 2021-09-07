Известный шеф-повар и главный судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво попал в ЧП после того, как покинул Украину

Эктор Хименес-Браво является талантливым шеф-поваром. Он прославился благодаря своей работе в проекте "МастерШеф", где 11 сезонов остается неизменным судьей. Эктор активно ведет социальные сети, где делится новым контентом. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз на своей странице в Инстаграм ресторатор опубликовал новое видео. На кадрах Эктор рассказывает, с каким ЧП ему пришлось столкнуться при длительном перелете из Украины в Канаду.

Сначала шеф-повар рассказал о том, что теперь ему придется забыть на какое-то время украинский и русский язык, и вспомнить французский.

После Эктор жалуется на то, что он опоздал на самолет, и теперь ему придется лететь в Канаду на следующий день.

"Я в шоке...Я не верю...Я опоздал на самолет домой. И смотри как у меня много вот этой бумаги. Я сегодня буду здесь и только завтра поеду в Монреаль", - сообщил шеф-повар.

"Я устал, я не знаю, что делать. Я хочу только один очень вкусный виски-сауэр, доехать в Монреаль, очень вкусную еду и потом я иду спать", пожаловался Эктор.

Ранее сообщалось, Эктору Хименес-Браво досталось за фото с возлюбленной и откровения о личном: "Это у вас еще детей нет..."

Также, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил возлюбленную в постели и рассказал о личном: "Моя женщина должна..."

Politeka рассказывала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решил покинуть Украину, кадры сборов: "Здесь все мои вещи"