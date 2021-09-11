Главный судья шоу "МастерШеф" и известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал о своей проблеме

Как передает Politeka.net, подробностями ситуации он поделился на своей странице в Инстагнрам.

После съемок 11-го сезона шоу, Эктор отправился в Канаду, где у него есть дом. Однако, там ресторатора ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что за время его отсутствия жилище облюбовали мыши.

"Мой дом находится на очень большой территории, где большой лес. Конечно, два года я не был дома и теперь там маленькие мыши и им очень комфортно", - рассказывал он.

Однако Эктор был решительно настроен не мириться с такими постояльцами. Он пошел в магазин и вооружился мышеловками, а в качестве приманки избрал ореховое масло. Метод начал давать свои результаты, но оказалось не все так просто.

«Моя проблема с мышками начинает решаться. По чуть-чуть, по чуть-чуть, все будет хорошо», - сказал судья «Мастер-шеф».

«Но если честно, я чувствую себя ужасно… ведь я очень люблю животных», - признался Эктор.

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