Украинский ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво ответил хейтерам
Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво более 10 лет живет в Украине. Уроженец Колумбии является успешным украинским ресторатором и судьей "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами своими мыслями.
В этот раз Эктор опубликовал фотографию, на которой был в вышиванке, позируя с красивыми девушками в поле. Хименес-Браво решил рассказать в публикации об украинцах, которые ругают его за украинский язык:
"Столько хейтеров.
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“Вали в свою страну”, “иди там делай”, “не знаешь язык”, “за 11 лет мог бы научиться”, “выскочка”, “почему не украинский шеф судья”... Я знаю 5 языков, мне еще один не может поместиться в голове, пока что это действительно сложно. За 11 лет я оставил Украину в своем сердце. А там неважно как я разговариваю, важно то, что я делаю и что чувствую.
Очень обидно, потому что знаю, что украинцы очень добрые и отзывчивые люди, и принимают хорошо иностранцев и иммигрантов. Но есть такие люди, которые все портят, не только несут негатив мне, но и портят весь имидж Украины таким поведением", - написал Эктор.
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