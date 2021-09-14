Эктор Хименес-Браво может создавать вычурные блюда, но вот для сельского домика в Канаде выбрал более простой, даже грубый, стиль

Так, 49-летний судья кулинарного шоу "МастерШеф" засветил в "сториз" в Инстаграм интерьер своего коттеджа в Северной Америке, передает Politeka.net. Хименес-Браво владеет частным домом в Нью-Брансуик — это канадская провинция на берегу Атлантического океана, которая богата лесами, реками и озерами.

Ранее Эктор признавался, что неспроста выбрал место для "дачки" подальше от цивилизации (дом окружен деревьями) - именно природа помогает ему наполниться силами и обрести гармонию.

Примечательно, но многое в коттедже Эктор сделал своими руками. Ближайший строительный супермаркет стал для него уже вторым домом. Шеф-повар самостоятельно продумывал дизайн (светлые просторные комнаты оснащены натуральными материалами в отделке), а на стенах висят его картины.

На новых кадрах Эктор показал свое обычное утро: "проснулся, улыбнулся, выпил кофе, немного поработал, собрался". А вместе с тем и свою уютную гостиную. Можно разглядеть: ширму, грубую скамью и в таком же стиле массивный стол, белые потолки с люстрами "а-ля" канделябр и мягкие кресла, расположенные у большого окна.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" резко ответил, почему не говорит на украинском языке: "Портят весь имидж..."

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