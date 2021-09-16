Главный судья популярного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво внезапно заговорил о звездной болезни

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм он опубликовал забавный снимок, на котором предстал в короне принцессы. Рядом позировала его любимая собака.

«Звездная болезнь? Нет, не слышал. Слава и известность — это очень приятно. К этому тяжело идешь, добиваешься, но это не главная цель. Это скорее как приятный бонус, приятная награда за труд. Как тепло, когда тебя с радостью на улице встречают люди, очень рады видеть, в такие моменты я понимаю, что меня приняли в свое сердце и все, что я делаю — не остается забытым и незамеченным», - подписал фото Хименес-Браво.

По его словам, он всегда чувствует себя простым человеком. Он сам ходит на рынок за продуктами и любит убирать дома.

«Но я себя уважаю, это правда. Все, что я сейчас имею — я добился сам и не принижаю свои победы. И, конечно, награждаю себя», - добавил ресторатор.

В комментариях его поддержали поклонники.

«Эктор, я Вас просто обожаю и восхищаюсь Вами, но Ваши собачки это что-то, обожаю их)», «Вживую Эктор очень приятный и действительно простой. Мы рады, что произошла такая случайная встреча», «Эктор у Вас очень большое и доброе сердце. Спасибо Вам», - пишут пользователи сети.

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