Головний суддя популярного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поїхав з України і розповів про своє розчарування

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим ресторатором і шеф-кухарем. Він прославився в Україні завдяки своїй роботі в шоу "МастерШеф", де він вже 11 сезонів залишається головним суддею. Ектор активно веде соціальні мережі, де ділиться рецептами і моментами з життя.

Цього разу ресторатор опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Ектор покинув Україну після зйомок 11-го сезону шоу "МастерШеф". За його словами, він поїхав на 2 місяці до себе додому в Канаду, де не був 2 роки через пандемію. Так, на кадрах шеф-кухар вирішив поділитися проблемою, з якою зіткнувся далеко від дому.

"Як я сумую за українськими ресторанами. Боже Мій, вчора один ресторан як "найкращий ресторан" на який дуже хороші коментарі в Інтернеті", - розповів Ектор.

"Так! Мені абсолютно не сподобалася там їжа...Було таке відчуття, що кухарі не знали, що таке сіль.

І найголовніше-там була повна посадка, тому, ми після закусок зрозуміли, що все-таки краще піти додому і щось приготувати", - підкреслив шеф-кухар.

Раніше повідомлялося, Хіменес-Браво з "МайстерШеф" різко відповів, Чому не говорить українською мовою: "Псують весь імідж..."

Також, Хіменес-Браво з "МайстерШеф" показав, як вирішив свою домашню проблему: "Відчуваю себе жахливо"

Politeka розповідала, Хіменес-Браво з "МайстерШеф" розговорився, чому в родині ніхто не вірив у нього: "Прикладом був тільки мій..."



