Головний суддя популярного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поїхав з України і розповів про своє розчарування
Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим ресторатором і шеф-кухарем. Він прославився в Україні завдяки своїй роботі в шоу "МастерШеф", де він вже 11 сезонів залишається головним суддею. Ектор активно веде соціальні мережі, де ділиться рецептами і моментами з життя.
Цього разу ресторатор опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Ектор покинув Україну після зйомок 11-го сезону шоу "МастерШеф". За його словами, він поїхав на 2 місяці до себе додому в Канаду, де не був 2 роки через пандемію. Так, на кадрах шеф-кухар вирішив поділитися проблемою, з якою зіткнувся далеко від дому.
"Як я сумую за українськими ресторанами. Боже Мій, вчора один ресторан як "найкращий ресторан" на який дуже хороші коментарі в Інтернеті", - розповів Ектор.
Філіпа Кіркорова потрясла раптова смерть відомої співачки: "Цього не може бути"
Полякова оголосила, що "Королева ночі" назавжди покидає сцену: "Дорогі мої, востаннє..."
Горбунов показав, що творилося за лаштунками "Танців з зірками" після вильоту Люленова: "Краще нехай гуморить..."
Кухар за лаштунками "Танці з зірками" натрапила на лежачу на сходах Зарицьку: "Боже, що відбувається?"
Перший виліт з "Танців з зірками", рішення суддів приголомшило глядачів: "Не вірю, що за Джамалу більше проголосувало"
"Так! Мені абсолютно не сподобалася там їжа...Було таке відчуття, що кухарі не знали, що таке сіль.
І найголовніше-там була повна посадка, тому, ми після закусок зрозуміли, що все-таки краще піти додому і щось приготувати", - підкреслив шеф-кухар.
Раніше повідомлялося, Хіменес-Браво з "МайстерШеф" різко відповів, Чому не говорить українською мовою: "Псують весь імідж..."
Також, Хіменес-Браво з "МайстерШеф" показав, як вирішив свою домашню проблему: "Відчуваю себе жахливо"
Politeka розповідала, Хіменес-Браво з "МайстерШеф" розговорився, чому в родині ніхто не вірив у нього: "Прикладом був тільки мій..."