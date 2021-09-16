Судді популярного шоу висловилися про несподівану смерть молодої учасниці "Майстер Шеф"

Як повідомляє Politeka.net, днями стало відомо про раптову смерть 30-річної учасниці шоу "Майстер Шеф" Стелли Клименко. Дівчина наприкінці травня завершила свою участь у кулінарній програмі через те, що підхопила коронавірус. Однак причиною смерті, за словами матері, стала зупинка серця, не пов'язана з китайським вірусом.

Суддів "Майстер Шеф" Ектора Хіменес-Браво та Ольгу Мартиновську вразила ця трагедія. У своїх соцмережах вони висловили скорботу і співчуття.

"Світла пам'ять, Стелла", - підписала свою Instagram-сторіс Мартиновська, додавши скріншот новини про смерть Клименка.

Ектор Хіменес-Браво у своїх сторіс виклав фотографії, на яких він позує зі Стелою під час зйомок кулінарного шоу, і залишив філософську фразу про смерть і кілька теплих слів на адресу покійної. "Зірки йдуть, щоб стати легендами. Ти була однією з найсвітліших і найталановитіших учасників "майстер Шеф. Професіонал". Світла пам'ять", - написав ресторатор.

Нагадаємо, Учасниця "Майстер Шеф" незадовго до раптової смерті встигла зробити фото: "Як трагічно і сумно...".

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