Хореограф и шоумен Амадор Лопес стал участником популярного проекта "МастерШеф"

Как передает Politeka.net, новый 11-ый сезон шоу "МастерШеф" уже стартовал. В сети активно обсуждают участников сезона и новые конкурсы.

На этот раз на странице шоу "МастерШеф" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах участник нового 11-го сезона программы - Амадор Лопес. Он прошел в 20-ку лучших поваров страны.

"Пришло время поближе познакомиться с участниками нового сезона! Амадор Лопес. Певец, хореограф, шоумен. 11 лет назад основал шоу-балет «Rumbero's», позже - одноименный группа, солистом которого он до сих пор есть. Участник и победитель многочисленных танцевальных шоу на различных телевизионных каналах. Трехкратный рекордсмен Книги рекордов Украины. Чемпион мира по фехтованию. Нравится участник?", - рассказали на странице "МастерШеф".

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Прикольный", "Самый зажигательный", "С удовольствием буду следить за ним!", "А мне нравится, что такой человек на проекте МШ. Участники слабые,а Амадор живчик, надеюсь что с его участием будет интереснее смотреть проект. Удачи!", "Значит, будем смотреть и получать удовольствие".

Politeka рассказывала, судья "Мастер Шеф" Мартыновская показала тело в маленьком купальнике и разочаровала: "Нет такого блюда Жульен!"

Также, "Мастер Шеф"-11, рассекречены имена всех участников нового сезона: "Амадор тут что забыл?"

Ранее сообщали, Хименес-Браво раскрыл правду об участниках нового сезона "МастерШеф": "Она ведет себя как в школе..."



