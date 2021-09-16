Судьи популярного шоу высказались о неожиданной смерти молодой участницы "Мастер Шеф"
Как сообщает Politeka.net, на днях стало известно о внезапной смерти 30-летней участницы шоу "Мастер Шеф" Стеллы Клименко. Девушка в конце мая завершила свое участие в кулинарной программе из-за того, что подхватила коронавирус. Однако причиной смерти, по словам матери, стала остановка сердца, не священная с китайским вирусом.
Судей "Мастер Шеф" Эктора Хименес-Браво и Ольгу Мартыновскую потрясла эта трагедия. В своих соцсетях они выразили скорбь и соболезнования.
"Светлая память, Стелла", - подписала свою Instagram-сторис Мартыновская, добавив скриншот новости о смерти Клименко.
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Эктор Хименес-Браво в своих сторис выложил фотографии, на которых он позирует со Стеллой во время съемок кулинарного шоу, и оставил философскую фразу о смерти и несколько теплых слов в адрес покойной. "Звезды уходят, чтобы стать легендами. Ты была одной из самых светлых и талантливых участников "Мастер Шеф. Профессионалы". Светлая память", - написал ресторатор.
Напомним, Участница "Мастер Шеф" незадолго до внезапной кончины успела сделать фото: "Как трагично и печально…".
Как сообщала Politeka, Остановилось сердце молодой звезды "МастерШеф", украинцы не могут поверить: "Как так могло произойти?".
Также Politeka писала, что Хименес-Браво, улетевший из Украины, столкнулся с новой неприятностью: "Я был в шоке".