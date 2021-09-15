Каким было последнее фото Стеллы Клименко за несколько дней до внезапной смерти

Как сообщает Politeka.net, на днях стало известно о внезапной смерти 30-летней участницы шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Стеллы Клименко. Свое участие в проекте девушка прекратила в мае из-за коронавируса, однако по словам матери, причиной смерти стал не вирус, у нее просто остановилось сердце.

За 11 дней до внезапной смерти Стелла запостила в своем микроблоге в Instagram очаровательную фотографию, на которой позирует в стильном наряде и с милой улыбкой на лице. "Меня не меняют события 😜", - подписала девушка свою последнюю фотографию в соцсети.

Теперь же пользователи в комментариях к снимку выражают свои соболезнования: "Какой светлый человек был, не знакома лично, но эта новость затронула сильно… Царство Небесное! Соболезнования родным", "Стелла, миру будет тебя очень не хватать!", "Как трагично и печально оборвалась жизнь… Жить да жить, такой талант ушёл так рано", "Родителям сил пережить это горе", "Царство небесное!", "Соболезнования родным", "Царство небесное. Живите сегодняшним днем!".

Напомним, Легендарный харьковчанин покинул этот мир: появились детали несчастья.

Как сообщала Politeka, Новая утрата настигла мир кино, не стало знаменитого актера: "Мир его праху".

Также Politeka писала, что Ушел из жизни легендарный музыкант, поклонники разбиты горем: "Так много раз очаровывал".