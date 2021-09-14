Ектор Хіменес-Браво може створювати химерні страви, але ось для сільського будиночка в Канаді вибрав більш простий, навіть грубий, стиль

Так, 49-річний суддя кулінарного шоу "МаqстерШеф" засвітив в "сторіз" в Instagram інтер'єр свого котеджу в Північній Америці, передає Politeka.net. Хіменес-Браво володіє приватним будинком в Нью-Брансвік - це канадська провінція на березі Атлантичного океану, яка багата лісами, річками і озерами.

Раніше Ектор зізнавався, що неспроста вибрав місце для "дачки" подалі від цивілізації (будинок оточений деревами) - саме природа допомагає йому наповнитися силами і знайти гармонію.

Примітно, але багато чого в котеджі Ектор зробив своїми руками. Найближчий будівельний супермаркет став для нього вже другою домівкою. Шеф-кухар самостійно продумував дизайн (світлі просторі кімнати оснащені натуральними матеріалами в обробці), а на стінах висять його картини.

На нових кадрах Ектор показав свій звичайний ранок: "прокинувся, посміхнувся, випив каву, трохи попрацював, зібрався". А разом з тим і свою затишну вітальню. Можна розгледіти: ширму, грубу лаву і в такому ж стилі масивний стіл, білі стелі з люстрами "а-ля" канделябр і м'які крісла, що стоять біля великого вікна.

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