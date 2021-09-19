Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, почему покинул Украину

Недавно стало известно, что Эктор покинул Украину, поэтому в сети сразу же появились слухи о том, что уехал мужчина на всегда. Желая опровергнуть слухи и высказаться по поводу своего уезда, Эктор записал несколько видео для поклонников.

«На днях прочитал еще одну новость о том, что я навсегда покинул Украину. Как думаете, это правда? Конечно это не правда! Ведь 8-го октября я уже возвращаюсь в Украину, в свой рабочий режим.

Вы знаете, что я перфекционист и не могу сидеть без дела. В Канаде я тоже работаю, но совмещаю это с отдыхом. Очень соскучился по Украине. Хотя, конечно, я бы остался здесь и подольше. Ведь, как я написал в посте, здесь я могу жить обычной жизнью!» - высказался Эктор.

Также в Инстаграм ресторатор решил рассказать о вещах, от которых ему пришлось отказаться из-за популярности.

«Я обожаю ходить по рынку и супермаркету по 2-3 часа, просто ходить, как простой человек, без взглядов и внимания, ходить выбирать от одной бабушки ко второй бабушке. Торговаться, возвращаться опять к бабушкам, выбирать самый лучший продукт», - признался Эктор.

По его словам, сейчас он лишен этой возможности, потому что везде к нему подходят люди. Также Эктор скучает по походам на разные концерты и фестивали, где он мог бы попрыгать и потанцевать в толпе.

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