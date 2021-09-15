Судьи популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский ответили на интересные вопросы

Как пишет Politeka.net, известный украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky" Владимир Ярославский, шеф-повар ресторана в Париже Ольга Мартыновская и шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво стали судьями нового сезона популярного украинского шоу "Мастер Шеф".

На официальной странице кулинарного шоу в Instagram часто публикуют различные подробности о шоу. На этот раз организаторы записали интервью с Мартыновской и Ярославским, которые ответили на самые интересные вопросы от зрителей.

"Ольга и Владимир отвечают на вопросы зрителей! Начинаем неделю с @olga_martynovska и @yaroslavskyi_vova ❤️", - написали на странице.

Так судьи "Мастер Шеф" ответили на интересные вопросы, в частности о том, есть ли у проекта сценарий, как правильно дегустировать блюда, общаются ли судьи с участниками за кадром, сколько времени длятся съемки, как делают грим, поделились секретом о любимых участниках, что едят судьи на обед и еще много чего интересного.

Так, Мартыновская сказала, что сейчас она на диете, поэтому ест исключительно салаты, а Ярославский ответил, что когда нарушает свою диету, то ест все - колбасу, по три мороженого, торт и много других вкусностей.

"Это правда", - засмеялась Мартыновская.

Ранее Politeka писала, что Клопотенко забрал престижную награду из-под носа судьи "Мастер Шеф" Ярославского: "настоящий украинец!".

Напомним, что Хименес-Браво из " Мастер Шеф "резко ответил, почему не говорит на украинском языке:" портят весь имидж...".

A еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф "-11, имя первого участника, вылетевшего из шоу, поразило украинцев:"видел в финале".