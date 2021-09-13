Український ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво відповів хейтерам

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво більше 10 років живе в Україні. Уродженець Колумбії став успішним українським ресторатором і суддею "Майстер Шеф". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами своїми думками.

Цього разу Ектор опублікував фотографію, на якій був у вишиванці, позуючи з красивими дівчатами в полі. Хіменес-Браво вирішив розповісти в публікації про українців, які лають його за українську мову:

"Стільки хейтеров.

"Вали в свою країну", "йди там роби", "не знаєш мову", "за 11 років міг би навчитися", "вискочка", "чому не український шеф суддя"... Я знаю 5 мов, мені ще одна не може поміститися в голові, поки що це дійсно складно. За 11 років я залишив Україну в своєму серці. А там неважливо як я розмовляю, важливо те, що я роблю і що відчуваю.

Дуже прикро, бо знаю, що українці дуже добрі і чуйні люди, і приймають добре іноземців та іммігрантів. Але є такі люди, які все псують, не тільки несуть негатив мені, але і псують весь імідж України такою поведінкою", - написав Ектор.

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