Відомий шеф-кухар і блогер Євген Клопотенко отримав престижну нагороду
Як передає Politeka.net, Євген Клопотенко є відомим шеф-кухарем. Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "МастерШеф", де він показав свій талант і здобув перемогу. Він активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Євген опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно пройшла церемонія нагородження серед блогерів. Номінацію Найкращий фудблогер України 2021-го року оголошувала Леся Нікітюк та Володимир Остапчук. Серед номінантів був Євген Клопотенко, Володимир Ярославський та інші, проте перемогу здобув Євген.
"Більше півмільйона передплатник. 121805 голос. Це все - люди, яким цікавий кулінарний контент український. І це трохи більше, чим про їжу. Це про культуру. Дякую, що підтримувати мої думки. Дякую, що готувати за моїми рецепт. Кращий фуд-блог 2021 Цем",- подякував шеф-кухар.
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Шанувальники залишили безліч коментарів з привітаннями: "Справжній українець, вітаю", "Примітно і показово. Ваш блог не тільки про їжу. Він про кохання, про позицію, про Україну. Дякую ️і вітаємо", "Вітаю! Український вогник".
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