Суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська вразила кадрами, знятими на морі
32-річна колишня учасниця, а зараз вже суддя шоу "Майстер Шеф", показала свій відпочинок на морі, повідомляє Politeka.net.
На кадрах в сторіс зірка ТБ чуттєво позувала в блакитному літньому платті на каменях. Образ завершив акуратний капелюшок.
"Я все ще проти робочих буднів", - написала Мартиновська.
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За кадром до зірки звернулися: "Ольго Петрівно, знімаю".
На інших кадрах Мартиновська позувала в короткій смугастій сукні, хвалячись стрункими ногами.
"Не просто ж так жінкою прийшла сюди...:)
Взяла собі правило: якщо в кітелі - то обов'язково в сукні".
Зазначимо, Ольга Мартиновська родом з Миколаєва. У ранні роки вона переїхала на ПМЖ до Франції, де їй жилося нелегко. Майбутня зірка знімала квартиру у француженки, яка захоплювалася кулінарією і привернула до свого захоплення Ольгу.
В результаті француженка навчила майбутню суддю українського шоу секретам приготування місцевих соусів.
Пізніше Мартиновська вирішила спробувати свої сили на шоу "Майстер Шеф-3", вона пройшла кастинг, і в підсумку стала переможницею.
У 2015 році вона була фуд-продюсером шоу, а далі її запросили на проект в якості судді.
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