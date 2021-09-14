Суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська вразила кадрами, знятими на морі

32-річна колишня учасниця, а зараз вже суддя шоу "Майстер Шеф", показала свій відпочинок на морі, повідомляє Politeka.net.

На кадрах в сторіс зірка ТБ чуттєво позувала в блакитному літньому платті на каменях. Образ завершив акуратний капелюшок.

"Я все ще проти робочих буднів", - написала Мартиновська.

За кадром до зірки звернулися: "Ольго Петрівно, знімаю".

На інших кадрах Мартиновська позувала в короткій смугастій сукні, хвалячись стрункими ногами.

"Не просто ж так жінкою прийшла сюди...:)

Взяла собі правило: якщо в кітелі - то обов'язково в сукні".

Зазначимо, Ольга Мартиновська родом з Миколаєва. У ранні роки вона переїхала на ПМЖ до Франції, де їй жилося нелегко. Майбутня зірка знімала квартиру у француженки, яка захоплювалася кулінарією і привернула до свого захоплення Ольгу.

В результаті француженка навчила майбутню суддю українського шоу секретам приготування місцевих соусів.

Пізніше Мартиновська вирішила спробувати свої сили на шоу "Майстер Шеф-3", вона пройшла кастинг, і в підсумку стала переможницею.

У 2015 році вона була фуд-продюсером шоу, а далі її запросили на проект в якості судді.

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