Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская впечатлила кадрами, снятыми на море

32-летняя бывшая участница, а сейчас уже судья шоу "Мастер Шеф", показала свой отдых на море, сообщает Politeka.net.

На кадрах в сторис звезда ТВ чувственно позировала в голубом летнем платье на камнях. Образ завершила аккуратная шляпка.

"Я все еще против рабочих будней", - написала Мартыновская.

За кадром к звезде обратились: "Ольга Петровна, снимаю".

На других кадрах Мартыновская позировала в коротком полосатом платье, хвастаясь стройными ногами.

"Не просто ж так женщиной пришла сюда...:)

Взяла себе правило: если в кителе - то обязательно в платье".

Отметим, Ольга Мартыновская родом из Николаева. В ранние годы она переехала на ПМЖ во Францию, где ей жилось нелегко. Будущая звезда снимала квартиру у француженки, которая увлекалась кулинарией и привлекла к своему увлечению Ольгу.

В результате француженка обучила будущую судью украинского шоу секретам приготовления местных соусов.

Позже Мартыновская решила попробовать свои силы на шоу "Мастер Шеф-3", она прошла кастинг, и в итоге стала победительницей.

В 2015 году она заработала фуд-продюсером шоу, а далее ее пригласили на проект в качестве судьи.

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