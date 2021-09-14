Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская впечатлила кадрами, снятыми на море
32-летняя бывшая участница, а сейчас уже судья шоу "Мастер Шеф", показала свой отдых на море, сообщает Politeka.net.
На кадрах в сторис звезда ТВ чувственно позировала в голубом летнем платье на камнях. Образ завершила аккуратная шляпка.
"Я все еще против рабочих будней", - написала Мартыновская.
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За кадром к звезде обратились: "Ольга Петровна, снимаю".
На других кадрах Мартыновская позировала в коротком полосатом платье, хвастаясь стройными ногами.
"Не просто ж так женщиной пришла сюда...:)
Взяла себе правило: если в кителе - то обязательно в платье".
Отметим, Ольга Мартыновская родом из Николаева. В ранние годы она переехала на ПМЖ во Францию, где ей жилось нелегко. Будущая звезда снимала квартиру у француженки, которая увлекалась кулинарией и привлекла к своему увлечению Ольгу.
В результате француженка обучила будущую судью украинского шоу секретам приготовления местных соусов.
Позже Мартыновская решила попробовать свои силы на шоу "Мастер Шеф-3", она прошла кастинг, и в итоге стала победительницей.
В 2015 году она заработала фуд-продюсером шоу, а далее ее пригласили на проект в качестве судьи.
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