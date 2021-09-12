Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская получила массу комплиментов от поклонников
Как сообщает Politeka.net, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская с дочерью живет во Франции, а в Киев повар приезжает на съемки проекта.
Она редко делится семейными кадрами, но несколько часов назад Ольга в Instagram засветила фото, на котором позировала в компании дочери Веры.
На фото Ольга стоит на ферме и на руках держит дочь. Девочка прижимается к маме и трется своим носиком о нос Ольги. Мама и дочка примеряли схожие наряды в светлой цветовой гамме. На них - теплые вязанные свитеры, штаны и ботинки. Обе распустили свои волосы по плечам.
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"Моменты созданы для самых родных. Моменты, которые хочется смаковать и наслаждаться. Моменты, имеющие ценность", - подписала снимок Ольга.
Поклонники обратили внимание не только на девочку, но и на улыбчивую Ольгу. Растроганные поклонники принялись нахваливать свою любимицу.
"Какая классная фотография! И сепия, и любовь)", "Какие вы красивые", "Фото супер", "Ты так похожа на маму, это так круто", - пишут в комментариях.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Мартыновская призналась, кому отдала особенное место в своем сердце.
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Ранее сообщалось, судья "Мастер Шеф" Мартыновская показала тело в маленьком купальнике и разочаровала.