Украинская телезвезда Ольга Мартиновская показала себя, призналась, для кого нашла особенное место в сердце

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартиновская работает судьей в "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименесом-Браво. Девушка также активно ведет страничку в Инстаграм, где публикует все интересное.

На новом фото красотка сидела на подоконнике, надев блузу и штаны. Красотка в руках держала чашку и какой-то десерт.

"О них составляют немало историй - интересных и не слишком. А все, что окутано легендами, нам, как малым детям, хочется узнать и попробовать.

Для него в моем сердце есть особое место. И нет, это не тот, о ком вы, вероятно, подумали. Я о его Величество десерт и интересности, которые с ним связаны

Например, знали ли вы, что во Франции сладкая булочка бриош стала символом противостояния монархии и народа? Да-да, знаменитая фраза «Qu'ils mangent de la brioche» ( «Пусть едят пирожные») - это олицетворение всего, что французы терпеть не могли в Марии-Антуанетте!", - написала красотка.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Обожаю сладкое, особенно Наполеон", "Я люблю десерты, но я страшная каприза. Полжизни стараюсь готовить десерты сама, что себе любимой угодить", "Сладкое не люблю, но португальские пирожные - отпад".

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