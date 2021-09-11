Судья популярного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская впервые показала округлившийся животик на публике

Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "МастерШеф" на телеканале "СТБ". Она прославилась благодаря своей победе на этом проекте в 3 сезоне. Сейчас Ольга является совладелицей ресторана "Les Foodies" в Париже. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз Ольга опубликовала несколько новых фото и видео в Инстаграм. На снимке судья "МастерШеф" показывает округлившийся животик в голубом купальнике.

"Беременна бараньими ребрышками", подписала фото девушка.

Как оказалось, Ольга вместе со своей дочкой - Верой и подругой отправились в местное кафе. Как известно, сейчас шеф-повар находится в деревне Фоделе, на курортном острове Крит в Греции. Она рассказывает, что даже не представляла, что ягнятина может быть такой вкусной.

До этого Ольга опубликовала снимок в слитном голубом купальнике на фоне моря.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Мартыновская призналась, кому отдала особенное место в своем сердце: "Не тот, о ком вы подумали..."

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Ранее сообщалось, судья "Мастер Шеф" Мартыновская показала тело в маленьком купальнике и разочаровала: "Нет такого блюда Жульен!"



