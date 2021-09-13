У новому сезоні шоу "Майстер Шеф" розпрощалися з одним з учасників

Минулої суботи на телеекрани вийшов третій випуск нового сезону шоу "Майстер Шеф", передає Politeka.net. За результатами конкурсів було прийнято рішення розпрощатися з одним з учасників, який не приготував жодної страви правильно.

Так, перед командами "червоних" і "чорних" стояли непрості завдання - поєднувати азіатську і французьку кухню. На роботу судді, на чолі з ресторатором Ектором Хіменесом-Браво, дали всього годину.

Найгірше з першим конкурсом впоралася команда червоних.

Далі пройшоло змагання авторських страв, де знову гірше за всіх впоралися "червоні".

У підсумку з'ясувалося, що команду "червоних" тягнув вниз 34-річний Юрій Чученко, він не приготував жодної страви без помилок, через що покинув шоу і став першим, хто вилетів.

Деякі користувачі Мережі здивувалися, дізнавшись ім'я того, хто вийшов з проекту:

"Занадто самозакоханий, з самого початку не подобався", "Бачив його у фіналі ((🔥", "Красивий чоловік поки не відкриє рот і не почне говорити", "Юрочка Чученко ❤️ Гідний 20❤️ Дуже Сильно Шкода Що Пішов 😢Він Хороший Учасник😢 Він Просто Красень 💯 Молодець ❤️ Бажаю Вам Розвиватися Далі 😍 Я За Тебе Вболівала 😍 Дуже Сильно Шкода😢😢😢😢😢".

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