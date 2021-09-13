В новом сезоне шоу "Мастер Шеф" распрощались с одним из участников

В прошлую субботу на телеэкраны вышел третий выпуск нового сезона шоу "Мастер Шеф", передает Politeka.net. По результатам конкурсов было принято решение распрощаться с одним из участников, который не приготовил ни одного блюда правильно.

Так, перед командами "красных" и "черных" стояли непростые задачи - сочетать азиатскую и французскую кухню. На работу судьи, во главе с ресторатором Эктором Хименесом-Браво, дали всего час.

Хуже всего с первым конкурсом справилась команда красных.

Далее последовало соревнование авторских блюд, где снова хуже всех справились "красные".

В итоге выяснилось, что команду "красных" тянул вниз 34-летний Юрий Чученко, он не приготовил ни одного блюда без ошибок, из-за чего покинул шоу и стал первым, кто вылетел.

Некоторые пользователи сети поразились, узнав имя вышедшего из проекта:

"Слишком самовлюбленный, с самого начала не нравился", "Видел его в финале ((🔥", "Красивый мужчина пока не откроет рот и не начнет говорить", "Юрочка Чученко ❤️ Достоин 20❤️ Очень Сильно Жалко Что Ушел 😢Он Хороший Участник😢 Он Просто Красавчик 💯 Молодец ❤️ Желаю Вам Развиваться Дальше 😍 Я За Тебя Болела 😍 Очень Сильно Жаль😢😢😢😢😢".

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