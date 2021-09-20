Главный судья кулинарного шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал об опасной обстановке, в которой ему пришлось провести 90-е

Недавно знаменитый шеф-повар колумбийского происхождения решил рассказать украинцам о своем прошлом и о том, как он попал в Украину. Как пишет Politeka.net, Эктор продложил серию автобиографических постов в своем Инстаграм рассказом о том, как прошли для него 90-е годы.

«Это было легендарно. И прекрасно. И страшно. Самый важный период мой жизнь в становлении меня как международный шеф-повар», - написал Хименес Браво (орфография и пунктуация автора сохранены).

Шоумен подчеркнул, что за этот период времени ему довелось поработать на четырех разных континентах и пережить большой прорыв в своей карьере.

Эктор перечислил много приятных воспоминаний, связанных с 90-мы: жизнь без гаджетов, хорошую музыку, интересную моду, молодость и влюбленность.

Однако, шеф-повар отметил, что на тот период пришлось и много трудностей. Поначалу Хименес-Браво жил еще у себя на родине – в колумбийском городе Медельине, где обстановка в 90-е была очень непростой.

«Время, когда в Колумбия был война, время Пабло Эскобар, полный беспредел, когда все, у кого хоть немного появились деньги — шантажировать, чтобы мы платили “долю” или угрожали. Угрожали мне, мои родные, делали страшный вещи…», - поделился воспоминаниями Эктор.

Он добавил, что тогда сосредоточил все свои усилия на том, чтобы переехать в Америку. Для него это было вопросом выживания.

Этот пост шеф-повар сопроводил забавным фото, на котором позирует на корточках с семечками и в спортивном костюме.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, почему покинул Украину.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво, уехавший из Украины, теперь покупает овощи по сто гривен за штуку.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, от чего ему пришлось отказаться в Украине.