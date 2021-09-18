Известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво уехал из Украины и показал, по какой цене покупает теперь овощи

Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром. Он прославился благодаря шоу "МастерШеф", где уже 11 сезонов является главным судьей. Как передавала Politeka.net, Эктор покинул Украину и уехал на два месяца в Канаду.

На этот раз шеф-повар опубликовал новые видео на своей странице в Инстаграм. Эктор решил приготовить блюдо из баклажанов, и рассказал по какой цене ему удалось его купить на соседской ферме.

"Привет, друзья! Сегодня я очень захотел что-то приготовить из баклажана. Есть у меня одна из соседей, у которой есть маленькиая ферма. И она продала этот баклажан..."

"3 доллара (почти 100 гривен)" за баклажан. Я в шоке, хоть даже это всё натуральное", - с удивлением рассказал Эктор.

"Это очень интересно для меня потому что здесь есть очень много места...Это соседи сделали свою маленькую ферму с овощами. Может я это буду делать - хорошая идея. Если я могу продать баклажан за 3 доллара, а это 100 гривен, то это хороший бизнес", - предложил шеф-повар.

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