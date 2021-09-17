Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво признался, что популярность лишила его многих приятных вещей

Как передает Politeka.net, в Инстаграм ресторатор решил рассказать о вещах, от которых ему пришлось отказаться из-за популярности.

«Я обожаю ходить по рынку и супермаркету по 2-3 часа, просто ходить, как простой человек, без взглядов и внимания, ходить выбирать от одной бабушки ко второй бабушке. Торговаться, возвращаться опять к бабушкам, выбирать самый лучший продукт», - признался Эктор.

По его словам, сейчас он лишен этой возможности, потому что везде к нему подходят люди. Также Эктор скучает по походам на разные концерты и фестивали, где он мог бы попрыгать и потанцевать в толпе.



«Я очень люблю просто ездить в метро, троллейбусе или трамвае. Раньше я всегда ездил, когда только приехал в Киев. Но сейчас это тоже невозможно», - пожаловался Хименес-Браво.

Эктор отметил, что боится, когда вокруг него собирается толпа.

«Я вроде бы и понимаю, что они просто хотят пообщаться, или фото, но это очень пугает, будто тебя сейчас задавят или затопчут», - отметил он.

Ресторатор добавил, что чувствовал себя комфортно в Канаде, где его никто не знает. Там он мог наслаждаться повседневными делами.

Напомним, что Эктора Хименес-Браво и Мартыновскую потрясла смерть девушки из "Мастер Шеф".

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