Ресторатор і суддя українського кулінарного шоу "МайстерШеф" Екстор Хіменес-Браво показав своє "гніздечко" посеред канадського лісу

Так, 49-річний шеф-кухар періодично відпочиває від роботи, шанувальників і в цілому від цивілізації в своєму затишному котеджі, розташованому в провінції Нью-Брансвік в Канаді. Ця місцевість багата озерами і густими лісами. Будинок Ектора потопає в зелені.

Хіменес-Браво зважився вперше показати в деталях інтер'єр свого особняка. Рум-тур шеф-кухар провів у себе в "сторіз" в Instagram, пише Politeka.net.

Суддя "МайстерШеф" зізнається, що сам придумав дизайн будинку. Отже, в кожній зі світлих і просторих кімнат є своя родзинка: сільський "грубий" стиль (дерев'яні лави і масивний стіл) переплітається з сучасним комфортом.

На першому поверсі біля панорманих вікон можна розгледіти затишні червоні крісла, люстри у вигляді канделябрів, цікаві аксесуари, як наприклад, картини, вази та різні статуетки. Спальня Ектора виконана в синіх тонах, включаючи стіни, а ось кімната відпочинку з плазмою на стіні - в салатових.

До речі, раніше Ектор зізнавався, що дуже любить щось робити по дому. У нього є ящик з інструментами, який ніколи не припадає пилом. А картини, що прикрашають його будинок, його власні.

"Я купив цей будинок 15 років тому, і весь ремонт зроблений на мій смак. Люблю цей будинок ❤️ Подобається?", - каже на кадрах шеф-кухар.

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