Головний суддя популярного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво раптово заговорив про зоряну хворобу

Як пише Politeka.net, в Instagram він опублікував кумедний знімок, на якому постав у короні принцеси. Поруч позувала його улюблена собака.

"Зоряна хвороба? Ні, не чув. Слава і популярність — це дуже приємно. До цього важко йдеш, домагаєшся, але це не головна мета. Це скоріше як приємний бонус, приємна нагорода за працю. Як тепло, коли тебе з радістю на вулиці зустрічають люди, дуже раді бачити, в такі моменти я розумію, що мене прийняли в своє серце і все, що я роблю — не залишається забутим і непоміченим", - підписав фото Хіменес-Браво.

За його словами, він завжди відчуває себе простою людиною. Він сам ходить на ринок за продуктами і любить прибирати вдома.

"Але я себе поважаю, це правда. Все, що я зараз маю — я домігся сам і не принижую свої перемоги. І, звичайно, нагороджую себе", - додав ресторатор.

У коментарях його підтримали шанувальники.

"Ектор, я вас просто обожнюю і захоплююся Вами, але Ваші собачки це щось, обожнюю їх)", «вживу Ектор дуже приємний і дійсно простий. Ми раді, що відбулася така випадкова зустріч», «Ектор у Вас дуже велике і добре серце. Спасибі вам", - пишуть користувачі Мережі.

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