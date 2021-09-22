Шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво, судья "Мастер Шеф", показал свою страсть
Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво недавно уехал из Украины в Канаду. Появились даже слухи, что судья "Мастер Шеф" не вернется. Но на днях шеф-повар рассказал, что уже 8 октября будет в Украине, а пока работает и отдыхает за океаном. Теперь Хименес-Браво решил показать свою страсть, записав несколько сторис в Инстаграм.
На кадрах Эктор появился в толстовке, позируя на фоне магазинчика.
"Я сейчас в антикварном магазине. Я очень люблю антиквариат, потому что это вещи с историей. Это лучше нового. Поэтому нужно посмотреть что будет, вед это место очень далекого от дома, но это крутое место", - сказал Эктор перед входом.
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После этого Хименес-Браво зашел в магазинчик.
"Очень люблю это - вау. Это очень круто. Я думаю, это дома будет смотреться очень красиво. 250 долларов", - сказал Эктор.
Также эктор подошел к старой мебели, которую показал фанатам. В итоге эктор присмотрел себе люстру для кухни.
"Друзья, смотрите, что я купил. Но цена была 160 канадских долларов, я купил за сто долларов. Очень красивая, будет очень хорошо смотреться на моей кухне.
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