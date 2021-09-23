Уехавший из Украины Эктор Хименес-Браво показал кадры с акции протеста в Канаде

Как сообщает Politeka.net, известный украинской-канадский ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно шеф-повар покинул Украину и вернулся в родную Канаду, откуда все время показывает фото и видео. Так, в этот раз он выложил в сторис кадры с акции протеста, на которой тоже побывал.

По словам Эктора, канадцы недовольны решением премьер-министра усилить карантинные ограничения из-за коронавируса, и вышли на улицы высказать свое недовольство.

"В Канаде тоже есть протесты", "Люди недовольны решением премьер-министра", - подписал свои сторис ресторатор, а также более подробно рассказал о происходящем.

"Вчера наш премьер-министр сказал, что нужно снова носить маски из-за проблем с ковид и иметь сертификаты о вакцинации. Люди недовольны, они не хотят делать сертификаты, и вышли на протест", - рассказал Хименес-Браво, записывая видео, стоя в толпе людей, которые вышли на акцию протеста.

Напомним, Хименес-Браво вдали от Украины похвастался покупкой б/у вещи за $100: "Будет очень хорошо смотреться".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, чего нет ни в одной стране мира: "Только в Украине".

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как его шантажировали, угрожая родным: "Делали страшные вещи".