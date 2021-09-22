Известный шеф-повар и главный судья телевезионного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о своей девушке украинке

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным ресторатором и шеф-поваром. Он прославился в Украине благодаря своей работе в шоу "МастерШеф", где он уже 11 сезонов остается главным судьей.

Так, на этот раз Хименес-Браво опубликовал новое видео. На своей странице в Инстаграм шеф-повар часто отвечает на вопросы поклонников. Пользовательница сети спросила его, почему Эктор часто говорит о том, какие украински красивые, но сам не женится.

Шеф-повар решил поделиться своим мнением относительно этого вопроса.

"Все знают, что у меня есть девушка. И я знал, что когда я в первый раз приеду в Украину, что у меня будет украинская девушка. Потому что они самые лучшие"

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