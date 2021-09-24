Известный шеф-повар и главный судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о тяжелом разрыве с девушкой-украинкой

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта. Сейчас шеф-повар находится в Канаде, куда уехал на 2 месяца.

Так, на этот раз шеф-повар поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. Недавно он рассказал о том, что его связывают отношения с девушкой-украинкой. Теперь он решил поделиться своим опытом отношений и тяжелым разрывом. Хименес-Браво рассказал о своих предыдущих отношениях с девушкой из Украины.

"Когда-то я рассказывал о том, что у меня были длительные отношения. В тот момент я был счастлив и очень любил эту девушку"

"Но девушка была не готова к медийности. О нас начали писать СМИ и она поставила мне выбор: отношения или работа. В итоге, мы расстались", - с грустью рассказал шеф-повар.

"Это был очень тяжелый момент. Но я понимаю, что это была судьба"

"Я сейчас счастлив, на тот момент было очень больно, но я сейчас счастлив. И всегда я думаю о том, что всё будет хорошо", - поделился Эктор Хименес-Браво.

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