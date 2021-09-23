Незадолго до внезапной смерти звезда "Мастер Шеф" Стелла Клименко рассказала о том, как ее избили

Как сообщает Politeka.net, участница "МастерШеф. Профессионалы-3", милая девушка по имени Стелла Клименко, внезапно умерла в понедельник, 13 сентября, будучи на отдыхе в Египте. Не так давно она перенесла коронавирус, однако причиной смерти называют внезапную остановку сердца.

Отметим, что незадолго до внезапной гибели, а именно 18 августа, 30-летняя Стелла рассказала у себя в Instagram, что более двух лет назад ее сильно избили, а также показала фото своего лица с огромным синяком на щеке. По словам девушки, она не любила, когда делали комплименты ее милой ямочке на щеке, потому что она появилась как раз в результате избиения.

"Никаких жалоб, это просто жизнь. Прошло 2,5 года после того, как это произошло, и почему я не могу принимать комплименты по поводу ямки на правой щеке. Когда я была маленькая, я так хотела ямочки, когда улыбаешься, но она у меня одна, потому что разорвана на щеке мышца. Есть люди, которые не очень любят людей). И так случилось, что мне не повезло и мне нанесли достаточно сложные телесные травмы. Я ходила в маске, лечилась, скрывала лицо", - поделилась Стелла в сети за месяц до смерти.

Напомним, Друг Стеллы Клименко рассказал о последнем разговоре перед трагедией: хотела начать новую жизнь.

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