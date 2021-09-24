Известный шеф-повар и главный судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поднял тему мужского ухода за собой, высказав категоричное мнение

49-летний ресторатор колумбийского происхождения поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем он решил поговорить о том, должен ли мужчина ухаживать за собой. Мнение Эктора на этот счет оказалось весьма категоричным.

«Однозначно, да! Неважно, он медиа личность, бизнесмен, спортсмен или простой парень. Руки, ногти, волос, аромат, зубы, кожа — все это требует уход. Ни одна девушка не хочет держать за руку железный мочалка или целовать пепельница», - откровенно написал Хименес-Браво (орфография автора сохранена).

Шоумен признался, что до своего дебюта на телевидении уделял уходу не слишком много внимания: у него был всего один крем, который Эктор использовал для любых частей тела. Однако, после начала съемок для «МастерШеф» он быстро понял, что такого ухода не хватает для кожи, которая постоянно подвергается стрессу из-за обильного грима.

В конце концов шоумен обратился к дерматологу, после чего и начала серьезно подходить к уходу за собой.

По словам Эктора, сейчас он уделяет уходовым процедурам по 5-7 минут каждое утро и вечер, а также раз в месяц ходит к косметологу.

Шоумен также добавил, что выглядеть молодо ему помогают его колумбийские корни и здоровый образ жизни.

Напомним, Эктор Хименес-Браво, уехавший из Украины, засветился на акции протеста.

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