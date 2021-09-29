Знаменитый шеф-повар и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился своей радостью

Шоумен колумбийского происхождения, который недавно покинул Украину и посетил Колумбию, поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Эктор Хименес-Браво эмоционально обратился к своим фолловерам. При этом на кадрах можно увидеть кольцо у него на безымянном пальце.

«Я сейчас в одном из самых невероятных мест, которые я видел во всей своей жизни. Когда я вижу место, как это здесь в нашем мире, у меня есть надежда, что все будет хорошо. У нас есть проблемы, но наш мир очень красивый и нужно быть счастливым, потому что у нас есть жизнь, мы живые. Пожалуйста, делайте самое лучшее каждый день для себя, для вашей второй половинки, для вашей семьи и друзей», - сказал судья «Мастер Шеф».

Отметим, когда Эктор покинул Украину, появились даже слухи, что судья "Мастер Шеф" не вернется. Но на днях он рассказал, что уже 8 октября будет в Украине, а пока работает и отдыхает за океаном.

Напомним, Хименес-Браво жестко высказался о том, как должен следить за собой мужчина.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво раскрыл причину расставания со своей украинской возлюбленной.

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