Знаменитый шеф-повар и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво впервые рассказал о своих отношениях, которые чуть не закончились свадьбой

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм шоумен признался, что никогда не верил в брак. По его мнению, чувства между людьми гораздо важнее штампа в паспорте.

Впрочем, Эктор признался, что в его жизни были две женщины, с которыми у него завязались серьезные отношения. Первой была девушка из Монреаля. Хименес-Браво признался, что тогда ему казалось, что он готов создать семью с ней, однако она выбрала свою карьеру.

Во второй раз шеф-повар серьезно влюбился уже в Украине.

«С ней у нас тоже было все серьезно, и все складываться так, что мы переходили на новый уровень отношений, помолвка, свадьба», - вспоминает Хименес-Браво (орфография автора сохранена).

Однако, на тот момент Эктор был на пике своей популярность, что сопровождалось постоянной занятостью и повышенным вниманием к его персоне.

«Девушка поставить мне ультиматум — она или шоу-бизнес…А у меня уже контракты, договоренности, сьемки — я человек слова и дела, и не бросать на полпути. Тем более, это мой карьера, мой самореализация, мой ЖИЗНЬ. Отношений был разрушен в момент поставленный ультиматум, а не выбор, который я и она сделал», - подчеркнул шоумен.

Он добавил, что продолжает считать, что для счастья нужен не штамп в паспорте, а просто два любящих человека.

Напомним, Хименес-Браво показал впечатляющее видео своей работы и рассказал о главной страсти.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво жестко высказался о том, как должен следить за собой мужчина.

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