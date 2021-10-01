Известный шеф-повар, ресторатор и главный судья телевизионного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво сообщил украинцам о том, что ему приходят письма с угрозами

Эктор Хименес-Браво известен как шеф-повар, ресторатор и главный судья популярного телешоу "МастерШеф". Как передавала Politeka.net, после съемок 11-го сезона шоу, Эктор отправился к себе домой - в Канаду.

Так, на этот раз Эктор Хименес-Браво опубликовал без стеснения фото в одном фартуке на кухне. Под таким фото он решил рассказать о том, на что готов ради работы. Шеф-повар прошел огромный путь и сталкивался с разными ситуациями. Эктор рассказал, что получал письма с угрозами от анонимов из-за откатов, и даже от сотрудников за то, что их увольнял.

"Увольнения. Конечно, я не раз увольнял людей. Всегда из-за ценности или их халатности. Вы наблюдали это также на Мастер Шеф, с этим у меня нет шуток. Но также были случаи, когда я отказываю в сотрудничестве, и реакция иногда выходит за рамки адекватности.

Откатами в Украине никого не удивишь, меня тоже. Предлагали это много раз. Но, был период когда мне угрожали анонимы, присылали письма с угрозами... Хотя бывало, что подрядчики просто не подходили под проект и это их бесило 🤷🏽‍♂️



Каждый, кого я уволил — никогда больше не работал со мной. Я не даю второй шанс. И это очень хороший для них урок. Если человек пренебрег своим шансом на мое внимание и наставничество — такой человек услышит только: “Нет, пока”.



Каждый, кто работает со мной — сегодня профессионал. Я создаю такие условия — напряженность, конкуренция — чтобы люди росли. И они растут! Есть те, кто признают это, а есть кто неблагодарен, и не ценит мой пинок под зад. Кстати, угрозы я получал и от сотрудников тоже...", — поделился откровением Эктор.

Ранее сообщалось, Хименес-Браво, уехавший из Украины, неожиданно засветил кольцо на безымянном пальце: "Все будет хорошо"

Также, Хименес-Браво появился на кухне в чем мать родила, Сеть кипит: "Эктор, вы горячее духовки, разогретой до 180 градусов"

Politeka рассказывала, Хименес-Браво рассказал о расставании с возлюбленной-украинкой: "Переходили на новый уровень, помолвка, свадьба..."