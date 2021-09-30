Знаменитый шеф-повар и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами очень личным

Шоумен колумбийского происхождения, который недавно покинул Украину и посетил Колумбию, обратился к фолловерам на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Эктор Хименес-Браво активно ведет свой блог, и не боится говорить на личные темы. Именно таким оказался и этот раз.

«Есть кое-что, чем я с вами никак не мог поделиться, что-то сдерживало, но сейчас я готов», - обратился ресторатор.

«Я уже долгое время прорабатываю с психотерапевтом тему отношений. Впервые обратился за помощью, когда расстался с девушкой, о которой рассказывал вам», - добавил он.

Напомним, ранее Эктор рассказывал, что имел серьезные отношения с украинкой. И все шло к свадьбе, но девушка заставила судью «Мастер Шеф» выбирать: она ли шоу-бизнес. По словам ресторатора, это разрушило их отношения, отказаться от контрактов, которые уже были заключены, он не смог.

Напомним, Хименес-Браво жестко высказался о том, как должен следить за собой мужчина.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво раскрыл причину расставания со своей украинской возлюбленной.

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