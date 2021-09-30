Известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво удивил поклонников новой откровенной фотографией

Как пишет Politeka.net, на официальной странице телепрограммы "Зірковий шлях" опубликовали провокационную фотографию известного 49-летнего ресторатора и шеф-повар колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво, который украинцам больше известен как судья шоу "Мастер Шеф".

Дело в том, что ресторатор устроил откровенную фотосессию на кухне, представ перед фотографом в чем мама родила, прикрывшись половинкой арбуза.

"Как вам новый кадр Эктора Хименес-Браво? 😌 Известный шеф-повар @hectorjimenezbravo снова предстал на фотографии голышом. Что ж, фанаты не против 🔥 ", - написали на странице "Зіркового шляху".

В комментариях фанаты просто взорвались от таких фотографий Эктора.

"Лучше бы он там держал банан, было бы в тему 😂 ", "Дедушка, ты уже стар для такой фотосессии 😂 ", " Что случилось с этими звездами? Я о нем была лучшего мнения", "я не ханжа, но не красиво", "Господи, до чего только не додумаются 😂😂😂😂 ", " Куда катятся эти звезды 🙈🙈🙈🤦🏼♀️🤦🏼♀️🤦🏼♀️???🤷🏼♀️🤷🏼♀️🤷🏼♀️ Губят свою репутацию, которую зарабатывали годами", "Старый хрыч все бежали и он туда же 😂😂😂 с манией величия 😂😂😂 ну хоть следит за собой 😂 ", "Мир сошел с ума!! Что это делается с людьми, что они так падают ?? Я была лучшего мнения о нем, но видно я ошиблась ((", - пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что Хименес-Браво решился рассказать о тяжелом расставании с девушкой: "впервые обратился за помощью".

Напомним, что Уехавший из Украины Хименес-Браво неожиданно засветил кольцо на безымянном пальце: "все будет хорошо".

A еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво рассказал о расставании с любимой-украинкой: "Переходили на новый уровень, помолвка, свадьба...".