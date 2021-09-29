Знаменитий шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своєю радістю

Шоумен колумбійського походження, який нещодавно покинув Україну і відвідав Колумбію, поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Ектор Хіменес-Браво емоційно звернувся до своїх фоловерів. При цьому на кадрах можна побачити кільце у нього на безіменному пальці.

"Я зараз в одному з найнеймовірніших місць, які я бачив у всьому своєму житті. Коли я бачу місце, як це тут в нашому світі, у мене є надія, що все буде добре. У нас є проблеми, але наш світ дуже красивий і потрібно бути щасливим, тому що у нас є життя, ми живі. Будь ласка, робіть найкраще кожен день для себе, для вашої другої половинки, для вашої родини і друзів", - сказав суддя "Майстер Шеф".

Відзначимо, коли Ектор покинув Україну, з'явилися навіть чутки, що суддя "Майстер Шеф" не повернеться. Але днями він розповів, що вже 8 жовтня буде в Україні, а поки працює і відпочиває за океаном.

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