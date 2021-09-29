Знаменитий шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, на що готовий заради роботи, і здивував українців появою на кухні в ризикованому вигляді

Як пише Politeka.net, відомий в Україні шоумен і кухар колумбійського походження влаштував справжню провокацію у своєму Instagram.

Ектор поділився постом, в якому зізнався, що заради роботи готовий на дуже багато. Як приклад він розповів, що свого часу переїхав з Канади на Мальдіви всього лише заради одного проекту.

Також шеф-кухар зізнався, що дуже відповідально підходить до вибору людей, які працюють на нього. За словами Хіменес-Браво, він не готовий брати на роботу невідповідних людей навіть під тиском і погрозами.

"Ну і звичайно зйомки. Були по 2 добу поспіль, були по 2 добу поспіль + зйомка реклама потім, але найважчий був для мене прямий ефір "Танцюють всі"... я так хвилювався, мене нудило, паморочилася голова, нерви був на межі, загалом, все як у фільмі", - згадав Ектор.

Однак, більше ніж текст поста українців зацікавило фото, яким Хіменес-Браво проілюстрував публікацію. На знімку шеф-кухар позує на кухні абсолютно без одягу, прикриваючись розрізаним кавуном.

Такий неординарний кадр викликав бурхливу реакцію в мережі.

"Фу яка гидота!", "Фото перебір звичайно", "зовсім рехнувся)) Я була кращої думки про нього", "Ого... ні дуже красиво...Фігура у вас супер...молодець дуже відверто... ось це сміливе фото!", "Ектор ти пустун", " Та ну! Такого ми вас ще не бачили!!", "Мммм... який чоловік не кожен може себе тримати в такій формі! Молодчина!", "Ектор, ви гаряче духовки розігрітій до 180 градусів", - пишуть люди.

Нагадаємо, Хіменес-Браво, який виїхав з України, несподівано засвітив кільце на безіменному пальці.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво розповів про розставання з коханою-українкою.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво відверто розповів про свою депресію, поділившись сумним досвідом.