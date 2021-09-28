Знаменитий шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вперше розповів про свої стосунки, які мало не закінчилися весіллям

Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram шоумен зізнався, що ніколи не вірив у шлюб. На його думку, почуття між людьми набагато важливіше штампа в паспорті.

Втім, Ектор зізнався, що в його житті були дві жінки, з якими у нього зав'язалися серйозні стосунки. Першою була дівчина з Монреаля. Хіменес-Браво зізнався, що тоді йому здавалося, що він готовий створити сім'ю з нею, проте вона вибрала свою кар'єру.

Вдруге шеф-кухар серйозно закохався вже в Україні.

"З нею у нас теж було все серйозно, і все складатися так, що ми переходили на новий рівень в стосунках, заручини, весілля", - згадує Хіменес-Браво (орфографія автора збережена).

Однак, на той момент Ектор був на піку своєї популярності, що супроводжувалося постійною зайнятістю і підвищеною увагою до його персони.

"Дівчина поставити мені ультиматум-вона або шоу-бізнес...а у мене вже контракти, домовленості, зйомки — я людина слова і справи, і не кидати на півдорозі. Тим більше, це мій кар'єра, мій самореалізація, моє життя. Відносин був зруйнований в момент поставлений ультиматум, а не вибір, який я і вона зробив", - підкреслив шоумен.

Він додав, що продовжує вважати, що для щастя потрібен не штамп в паспорті, а просто дві люблячих людини.

Нагадаэмо, Хіменес-Браво показав вражаюче відео своєї роботи і розповів про головну пристрасть.

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