Знаменитий шеф-кухар і суддя шоу " Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво поділився поділився з українцями дуже особистим

Шоумен колумбійського походження, який нещодавно покинув Україну і відвідав Колумбію, звернувся до фоловерів на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Ектор Хіменес-Браво активно веде свій блог, і не боїться говорити на особисті теми. Саме таким виявився і цей раз.

"Є дещо, чим я з вами ніяк не міг поділитися, щось стримувало, але зараз я готовий»,-звернувся ресторатор.

«Я вже довгий час опрацьовую з психотерапевтом тему відносин. Вперше звернувся за допомогою, коли розлучився з дівчиною, про яку розповідав вам», - додав він.

Нагадаємо, раніше Ектор розповідав, що мав серйозні стосунки з українкою. І все йшло до весілля, але дівчина змусила суддю «Майстер Шеф» вибирати: чи вона шоу-бізнес. За словами ресторатора, це зруйнувало Їхні стосунки, відмовитися від контрактів, які вже були укладені, він не зміг.

Нагадаємо, Хіменес-Браво жорстко висловився про те, як повинен стежити за собою чоловік.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво розкрив причину розставання зі своєю українською коханою.

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