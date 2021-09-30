Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво впечатлил видом возле вертолета
Известный канадский ресторатор, уже много лет живущий и работающий в Украине, не устает удивлять своих поклонников, пишет Politeka.net.
Уже более 10 лет Эктор Хименес-Браво работает на украинском телевидении, и завоевал большую любовь публики.
Ресторатор пытается всегда удивить зрителей на шоу "Мастер Шеф". Так, в этот раз на фото в официальной группе программы в Инстаграм появилось фото Эктора в рубашке, пиджаке и черных брюках, а завершили образ аксессуары, в том числе бабочка на шее.
Эктор схватился за дверную ручку вертолета и выставил вперед себя тарелку с морским деликатесом.
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"Представим, что ты видишь вот такого Эктора (@hectorjimenezbravo) у себя под домом. Ваша реакция? 😜", - написали авторы поста, решив пофантазировать на эту тему с украинцами.
За полчаса пост собрал более 200 лайков и немного комментариев.
"Очень классное фото)))", "Открою просеко 😍", - написали пользователи сети.
Отметим, Эктор Хименес-Браво сейчас проводит время в Канаде. Ресторатор решил посетить свой дом, в котором не был несколько лет, однако он пообещал вернуться в Киев.
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