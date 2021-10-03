Актриса Ксения Мишина, первая "Холостячка", а ныне судья шоу "Україна має талант", удивила дерзким образом

32-летняя звезда решилась на смелую фотосессию, доверившись профессионалам: фотографу, стилисту и парикмахеру, показавших ее в таком свете, в котором не часто увидишь.

В своем микроблоге в Инстаграм Мишина опубликовала свежее фото, на котором предстала в крохотном топе цвета "молочный шоколад" и черных брюках с высокой талией, передает Politeka.net. Растрепанные волосы с мокрым эффектом и прозрачные очки дополнили образ.

Ксения засунула руки в карманы и дерзко вскинула подбородок.

"Удовлетворение...", - подписала она кадр.

Пользователи пришли в восторг. Одной из первых в комментариях откликнулась кума Мишиной и коллега по сериалу "Крепостная" Наталья Денисенко.

"Оббоооогиииии что за женщинааааааа😍🔥", - написала она.

"Какова красотаааа🔥"; "Обалдеть!!!🔥🔥🔥 Шикарная 😍"; "Шикарной женщине нужен шикарный мужчина, а где взять?"; "Брутальная красавица... Мишина обожаю👏"; "Это не женщина - это беда👍👍👍"; "Браво фотографу, который увидел такой Ксю!", - прокомментировали другие.

Напомним, Мишина с бокалом в руке пожаловалась на жизнь: "До чего мы докатились..."

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