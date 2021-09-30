Известная актриса Ксения Мишина рассказала, как ее критиковали в сети из-за того, что она стала судей шоу "Україна має талант"
Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина призналась, что получила волну хейта в сети после того, как объявили состав жюри нового сезона шоу "Україна має талант". Об этом сообщает издание Факты. Ксения отметила, что многие пользователи в сети не восприняли ее серьезно в качестве жюри.
А вот что касается ее коллег-судей – Сергей Притулы и Евгения Кота, то с ними у актрисы сложились теплые отношения. "Сначала мне было неловко – это большая ответственность. Такой подарок судьбы, что меня пригласили быть судьей", - поделилась Ксения.
Но больше всего ее задела реакция пользователей после того, как канал объявил состав жюри талант-шоу. "В комментариях тогда писали: Фу, кто она? Актерство – это не талант. Такие токсичные люди, но они все равно вызывают определенную неприязнь", - рассказала звезда.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Хименес-Браво, уехавший из Украины, неожиданно засветил кольцо на безымянном пальце: "Все будет хорошо"
"Тайная жена" Олега Винника в блестящем мини очаровала природной красотой: "Самое важное..."
Евгения Власова ошеломила желанием уйти из "Танців з зірками" после конфликта: "Ничего не держит"
Победитель "Голосу країни" Лазановский, которому подарили квартиру в новостройке, взмолился о помощи: "Людоньки"
Напомним, Мишина призналась, почему скрывает подробности ссоры с Эллертом: "Для меня это…".
Как сообщала Politeka, Мишина кардинально сменила имидж, от прежней "Холостячки" не осталось ни следа: "Ух ты! Панкуха Ксюха".
Также Politeka писала, что Судья "Україна має талант" Мишина сообщила украинцам печальную новость: "Не планируется...".