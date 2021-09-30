Известная актриса Ксения Мишина рассказала, как ее критиковали в сети из-за того, что она стала судей шоу "Україна має талант"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина призналась, что получила волну хейта в сети после того, как объявили состав жюри нового сезона шоу "Україна має талант". Об этом сообщает издание Факты. Ксения отметила, что многие пользователи в сети не восприняли ее серьезно в качестве жюри.

А вот что касается ее коллег-судей – Сергей Притулы и Евгения Кота, то с ними у актрисы сложились теплые отношения. "Сначала мне было неловко – это большая ответственность. Такой подарок судьбы, что меня пригласили быть судьей", - поделилась Ксения.

Но больше всего ее задела реакция пользователей после того, как канал объявил состав жюри талант-шоу. "В комментариях тогда писали: Фу, кто она? Актерство – это не талант. Такие токсичные люди, но они все равно вызывают определенную неприязнь", - рассказала звезда.

Напомним, Мишина призналась, почему скрывает подробности ссоры с Эллертом: "Для меня это…".

Как сообщала Politeka, Мишина кардинально сменила имидж, от прежней "Холостячки" не осталось ни следа: "Ух ты! Панкуха Ксюха".

Также Politeka писала, что Судья "Україна має талант" Мишина сообщила украинцам печальную новость: "Не планируется...".