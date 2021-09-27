Украинская актриса Ксения Мишина, новая судья "Україна має талант", показала себя и рассказала о сериале

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина стала успешной актрисой в Украине. Известность новой судьи "Україна має талант" только росла, ведь Ксения несколько лет назад победила на шоу "Танці з зірками", а после этого была героиней проекта "Холостячка". Но о съемках Мишина не забывает и сейчас активно занята одним проектом.

В Инстаграм Ксения решила рассказать об одном из проектов, в котором играла роль.

"Информация по сериалу Клятва врача: 2 не планируется, либо планируется, но я пока не в курсе", - написала Мишина.

Также Ксения добавила свою фотографию. Актриса сидела в автомобиле, сделав селфи. Большую часть кадра заняли волосы, ведь у Мишиной они роскошные и длинные.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.

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